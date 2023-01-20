Гаджиев сказал, что Минеев уехал в Донецк: «Он будет в Москве на следующей неделе»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что чемпион промоушена в среднем весе Владимир Минеев находится в Донецке. В конце сентября боец сообщил, что получил повестку в связи с проведением в России частичной мобилизации.

«Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы.

Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», – сказал Гаджиев.

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