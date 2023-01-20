Гаджиев сказал, что Минеев уехал в Донецк: «Он будет в Москве на следующей неделе»

Теги средний вес (MMA) AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что чемпион промоушена в среднем весе Владимир Минеев находится в Донецке. В конце сентября боец сообщил, что получил повестку в связи с проведением в России частичной мобилизации.

«Неделю назад он мне звонил из Донецка и сказал, что будет в Москве на следующей неделе и расскажет о деталях службы.

Сказал, что в феврале и марте на него в плане боев точно нельзя рассчитывать в связи с военными действиями», – сказал Гаджиев.

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3 комментария

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Ovi174
Кто-то еще верит в эти сказки?? Смешно читать. Если он на СВО, то кто его в Москву отпустит? Хватит уже бред нести, Минеев и прочие знаменитости никакого участия в боевых действиях не принимают и принимать не будут. На дураков рассчитан этот спектакль....
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+1
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здоровяк
Что-то он быстро. Похоже, там на следующей неделе распродажа в ГУМ заканчивается, Минеев хочет успеть на нее.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Минеев мужик!
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-3
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