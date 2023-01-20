Гаджиев – о роли Минеева в СВО: «Он пока ездит выполнять гуманитарную миссию. Спортивную, наверное»

Теги средний вес (MMA) AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о нахождении чемпиона промоушена в среднем весе Владимира Минеева в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, что в сентябре 2022 года Минеев получил повестку в связи с мобилизацией, но в зону СВО он отправился только в начале 2023 года.

«Надел ли он каску? Как понимаю, нет. Но это вот-вот произойдет. Мне кажется, что пока ездит туда выполнять гуманитарную миссию, спортивную, наверное», – сказал Гаджиев.

Гаджиев сказал, что Минеев уехал в Донецк: «Он будет в Москве на следующей неделе»

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1 комментарий

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Дядя Нурмагомедова
А может и не спортивную . Пока ещё просто не придумали - какую именно . Но мы погружены в процесс полностью - добавил Камил Гаджиев .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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