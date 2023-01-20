Гаджиев – о роли Минеева в СВО: «Он пока ездит выполнять гуманитарную миссию. Спортивную, наверное»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о нахождении чемпиона промоушена в среднем весе в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, что в сентябре 2022 года Минеев получил повестку в связи с мобилизацией, но в зону СВО он отправился только в начале 2023 года.

«Надел ли он каску? Как понимаю, нет. Но это вот-вот произойдет. Мне кажется, что пока ездит туда выполнять гуманитарную миссию, спортивную, наверное», – сказал Гаджиев.

Гаджиев сказал, что Минеев уехал в Донецк: «Он будет в Москве на следующей неделе»