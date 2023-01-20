Гаджиев – о роли Минеева в СВО: «Он пока ездит выполнять гуманитарную миссию. Спортивную, наверное»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о нахождении чемпиона промоушена в среднем весе Владимира Минеева в зоне боевых действий на Донбассе.
Напомним, что в сентябре 2022 года Минеев получил повестку в связи с мобилизацией, но в зону СВО он отправился только в начале 2023 года.
«Надел ли он каску? Как понимаю, нет. Но это вот-вот произойдет. Мне кажется, что пока ездит туда выполнять гуманитарную миссию, спортивную, наверное», – сказал Гаджиев.
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