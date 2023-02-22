Рамазан Исмаилов: «Понимаем угрозу и силу Ивана Штыркова. Но у нас есть возможности выиграть этот бой»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, прокомментировал анонс поединка с 7 марта в Екатеринбурге.

«Не знаю, почему затянулось объявление боя. Изначально мы думали, что встреча пройдет в Челябинске. Потом перенесли в Екатеринбург. Бюджет поединка по боксу превышает бюджет поединка, который прошел по правилам ММА три года. Стал больше.

Сойдутся скорость и сила Ивана Штыркова. Возьмет тот, у кого будет правильный подход. Оба – сильные бойцы.

Мы понимаем всю угрозу от Ивана. Первые два с половиной раунда с ним вообще нужно ухо востро держать, максимально внимательно с ним работать. Но у нас есть все возможности выиграть этот бой», – сказал Исмаилов-старший.

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