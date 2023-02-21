Исмаилов – про бой с Штырковым: «7 марта в Екатеринбурге будет химический взрыв»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) бокс Иван Штырков Магомед Исмаилов Магомед Исмаилов - Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал анонс поединка по правилам бокса с Иваном Штырковым.

«Ну что, дорогие друзья, 7 марта в Екатеринбурге будет химический взрыв. 10-унциевые перчатки, шесть раундов по три минуты, весовая категория 93 кг. Мы с Ваней уже встречались по правилам ММА, тогда в тяжелом бою мне удалось одержать победу.

За клеткой мы часто обнимаемся и улыбаемся друг другу, но стоит только нам зайти в клетку, начинается нешуточная война! В этот раз это будет ринг!

Ваня идет без поражений в этой дисциплине, как и я. Кто-то проиграет, надеюсь, это буду не я», – написал Исмаилов.

В 2020-м Исмаилов и Штырков провели бой по правилам ММА. Победил единогласным решением судей Магомед.

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1 комментарий

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Юрий Кострикин
про химический взрыв прям в точку
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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