Соннен считает, что Конор был нетрезв на съемках TUF: «Пьянство делает его очень странным»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен The Ultimate Fighter Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен предположил, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл на съемки нового сезона The Ultimate Fighter пьяным.

«Пьяного Конора в доме TUF показали на видео. Верю, что вы видели это, ребята. Он выходил из дома TUF, спотыкаясь. Он что-то сказал, я не смог разобрать... Пьянство делает его очень странным.

Но что вы, ребята, думаете об этом? Вас интересует пьяный Конор Макгрегор, спотыкающийся на площадке TUF?…Сочетание спорта со злоупотреблением психоактивными веществами, я просто считаю странным», – сказал Соннен.

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8 комментариев

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Крокодила гены
"Пьянство делает его очень странным." - т.е. оно постоянно пьяный?
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Zidane 21
Ответ eRo
чикен на проигрыше одеялу заработал больше, чем бибип за всю карьеру и снимается в документах и фильмах. а где кебаб? о нем кто-то вспомнил после завершения карьеры?
конечно, например ты щас его вспомнил и вряд-ли когда нибудь забудешь)
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Kanan Jarrus
Ответ eRo
чикен на проигрыше одеялу заработал больше, чем бибип за всю карьеру и снимается в документах и фильмах. а где кебаб? о нем кто-то вспомнил после завершения карьеры?
хабиб - покоритель чикена, унизил его на весь мир. теперь тот до конца своих дней будет бояться дагестанского хозяина.
твои кумиры - саша грей, кардашьян и чикен - все заработали они больше, чем хабиб. но причем здесь спорт?
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Oleg Where
Ответ eRo
чикен на проигрыше одеялу заработал больше, чем бибип за всю карьеру и снимается в документах и фильмах. а где кебаб? о нем кто-то вспомнил после завершения карьеры?
Типа на паспорт фотографируется? Круто.
Фильмов не видел чет.
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eRo
Ответ Kanan Jarrus
очевидно, чикен до сих пор не оправился от унижений хабибом 😔
чикен на проигрыше одеялу заработал больше, чем бибип за всю карьеру и снимается в документах и фильмах. а где кебаб? о нем кто-то вспомнил после завершения карьеры?
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Мага осторожный
Конору можно....
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СвинопаС
Да кукловодам пофиг - бухой Конор, обл еваный или обмочившийся - им главное чтобы он приносил денег. С этим он пока справляется.
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Kanan Jarrus
очевидно, чикен до сих пор не оправился от унижений хабибом 😔
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