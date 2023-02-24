Соннен считает, что Конор был нетрезв на съемках TUF: «Пьянство делает его очень странным»

Ветеран ММА Чейл Соннен предположил, что экс-чемпион в двух весовых категориях прибыл на съемки нового сезона пьяным.

«Пьяного Конора в доме TUF показали на видео. Верю, что вы видели это, ребята. Он выходил из дома TUF, спотыкаясь. Он что-то сказал, я не смог разобрать... Пьянство делает его очень странным.

Но что вы, ребята, думаете об этом? Вас интересует пьяный Конор Макгрегор, спотыкающийся на площадке TUF?…Сочетание спорта со злоупотреблением психоактивными веществами, я просто считаю странным», – сказал Соннен.

Конор – про бой с Чендлером: «Просто порву его. Я слишком ловкий, резкий и быстрый»