Двалишвили – про бой с Яном: «Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Петр – хороший, но глупый боец»

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя с .

«Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Я должен победить и сделать своих людей счастливыми.

Мы с командой должны доказать, что мы лучше. Для меня это отличная возможность. Ян – хороший, но глупый боец. Ему стоило убедиться в том, что он знает правила, ведь он нанес моему другу Алджамейну Стерлингу запрещенный удар коленом. И в Абу-Даби он вел себя неуважительно по отношению ко мне», – сказал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

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