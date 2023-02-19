Двалишвили – про бой с Яном: «Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Петр – хороший, но глупый боец»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от боя с Петром Яном.

«Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих. Хотим мы этого или нет, но это Россия против Грузии. Я должен победить и сделать своих людей счастливыми.

Мы с командой должны доказать, что мы лучше. Для меня это отличная возможность. Ян – хороший, но глупый боец. Ему стоило убедиться в том, что он знает правила, ведь он нанес моему другу Алджамейну Стерлингу запрещенный удар коленом. И в Абу-Даби он вел себя неуважительно по отношению ко мне», – сказал Двалишвили.

Бой Яна и Двалишвили 12 марта возглавит UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

Менеджер Яна объяснил, почему Петр дерется с Двалишвили, а не с Верой

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9 комментариев

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Олег Неволин
Ответ Евгениий
Надеюсь Ян наваляет этому говоруну
Петя его отмудохает
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Экочёрт 4000
Ян покажет ему свою доминирующую борьбу
будет знать
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Рокки -4 пересмотрел
0
0
0
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"Iron"
Академик выдающийся, который даже тату на себе изобразил с географическими ошибками. Привет из Осетии.
+1
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Bartez1986
очень умное высказывание (нет)
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kizzi1988
Глупый....а льдину лбом кто пытался расколоть?
+1
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Андрей Леденёв
Сказал и нырнул головой об лед
0
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Ruslan Isaev
Яну надо два месяца в Дагестане и от Хача не останется мокрого места в Октагоне
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгениий
Надеюсь Ян наваляет этому говоруну
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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