Джонс – восьмой боец, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях

победил на 285 и стал новым чемпионом в тяжелом дивизионе.

Американец стал восьмым бойцом в истории, который становился чемпионом в двух весовых категориях.

До Джонса ими были Рэнди Кутюр, Би Джей Пенн, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес и Генри Сехудо.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм