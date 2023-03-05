Джонс – восьмой боец, ставший чемпионом UFC в двух весовых категориях

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс победил Сирила Гана на UFC 285 и стал новым чемпионом в тяжелом дивизионе.

Американец стал восьмым бойцом в истории, который становился чемпионом в двух весовых категориях.

До Джонса ими были Рэнди Кутюр, Би Джей Пенн, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер, Даниэль Кормье, Аманда Нуньес и Генри Сехудо.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

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4 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ sanek maloi
Только вот Конор владел двумя поясами одновременно и также по моему Сехудо.
Кормье ещё
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sanek maloi
Только вот Конор владел двумя поясами одновременно и также по моему Сехудо.
0
-1
-1
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Александр Степанов
🐐
0
0
0
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Ussaev M
зверь
+1
0
+1
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