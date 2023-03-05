Ган – про поражение от Джонса: «В бою я показал себя не лучшим образом. Я очень злой»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс – Ган Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган прокомментировал поражение от Джона Джонса на UFC 285.

«Это мое первое реально поражение. Когда я думал о поражении Фрэнсису Нганну, то не считал это большой потерей. Это было не слишком важно.

Но это так больно. Это настоящее разочарование. Теперь это в прошлом. Я должен идти дальше и вернуться в спортзал.

Конечно, я разочарован. Самое большое чувство – это злость на себя. Я принял бой на коротком уведомлении, и времени было не слишком много. Но мы работали и провели много времени с командой, со спарринг-партнерами.

Я действительно зол на себя, поскольку провел много времени с партнерами по команде, наставниками и семьей. В бою я показал себя не лучшим образом. Я очень злой», – сказал Ган.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм

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13 комментариев

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Hasan_072
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ган хороший человек, слишком даже ,будет лучше если он себя будет вести немного агрессивней
Бывают такие спортсмены. Не только в ММА. Вроде бы вот все данные есть, но агрессии не хватает. Вот он из этого ряда
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Максим Медов
Ган признался, что тренируется только перед боями: «Я ленив. Будет время, когда я об этом пожалею»
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sanek maloi
Ответ SWS
Джонс полусонно как то его повалил, и непонятно как вышел на гильотину, а Ган просто тело вообще не сопротивлялся.
Джонси вертел борьбу олимпийца Кормье) чего вы хотели от Гана, которого даже Нгану залеживал)
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lexx_sharingan
Сирил, надо ехать в Россию, Дагестан, и учиться. Тогда будет шанс не проигрывать сразу после перевода 🤷‍♂️
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Сергей Бердюгин
А что был бой? Я увидел только тренировку Джонса
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sanek maloi
Гани, расстраивайся, не падай духом, ты проиграл УНИКОМУ)))
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Томас Круз Мапотер
На самом деле Ган просто повел себя как себя и все остальные соперники Джонни: он сразу его испугался и начал свои любимые пляски, а нужно было давить его, как это делали Рейес и Гусь.
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dreamstep
Ган вообще ничего не показал, просто прокакал такой шанс. Серега Павлович, я уверен, дал бы бой Джонсу.
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armageddon123456
Не лучшим? Мужик, ты себя ВООБШЕ НИКАК не показал.
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13
ничего не показал вообще
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SWS
Джонс полусонно как то его повалил, и непонятно как вышел на гильотину, а Ган просто тело вообще не сопротивлялся.
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Azamat Abdukadyroff
Ган хороший человек, слишком даже ,будет лучше если он себя будет вести немного агрессивней
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RG26
На коротком уведомлении? Только если учитывать, что Джонс 3 года себя готовил, то может и короткое.
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