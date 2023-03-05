Ган – про поражение от Джонса: «В бою я показал себя не лучшим образом. Я очень злой»

прокомментировал поражение от на 285.

«Это мое первое реально поражение. Когда я думал о поражении Фрэнсису Нганну, то не считал это большой потерей. Это было не слишком важно.

Но это так больно. Это настоящее разочарование. Теперь это в прошлом. Я должен идти дальше и вернуться в спортзал.

Конечно, я разочарован. Самое большое чувство – это злость на себя. Я принял бой на коротком уведомлении, и времени было не слишком много. Но мы работали и провели много времени с командой, со спарринг-партнерами.

Я действительно зол на себя, поскольку провел много времени с партнерами по команде, наставниками и семьей. В бою я показал себя не лучшим образом. Я очень злой», – сказал Ган.

Победа Джонса – приговор для тяжей. Он поднялся в их дивизион и доказал: в ММА мастерство > природный атлетизм