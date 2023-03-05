Шевченко выигрывала бой с Грассо до четвертого раунда

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

На UFC 285 состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе.

Валентина Шевченко уступила титул Алексе Грассо в четвертом раунде. На судейских записках боец из Киргизии выигрывала два раунда из трех.

Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»

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4 комментария

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napoli_14
Хорошо, что Грассо засабмитила и не стала доводить до решения.
Пусть 2 и 3 за Шевченко, но это стерильный контроль без ГиП и толковых попыток на сабы. Грассо же свои раунды (4 тоже в ее копилку я бы отправил) за счет урона забрала.
+1
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Иван Иванов
четверый раунд забирал Алекса. решилось бы в 5 всё, но я был уверен, что она выиграет.
+3
0
+3
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pasha_t
Усман у эдвардса тоже выигрывал
+7
0
+7
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Predator№7
И что?🥱
+4
0
+4
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