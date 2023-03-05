Шевченко выигрывала бой с Грассо до четвертого раунда

На 285 состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе.

уступила титул Алексе Грассо в четвертом раунде. На судейских записках боец из Киргизии выигрывала два раунда из трех.

Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»