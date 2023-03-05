Шевченко выигрывала бой с Грассо до четвертого раунда
На UFC 285 состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе.
Валентина Шевченко уступила титул Алексе Грассо в четвертом раунде. На судейских записках боец из Киргизии выигрывала два раунда из трех.
Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»
Пусть 2 и 3 за Шевченко, но это стерильный контроль без ГиП и толковых попыток на сабы. Грассо же свои раунды (4 тоже в ее копилку я бы отправил) за счет урона забрала.