Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»
Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение от Алексы Грассо на UFC 285.
«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть.
Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать.
Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», – сказала Шевченко.
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прошлый бой проиграла, судьи помогли.
в этот раз Грассо молодец, задушила красиво.