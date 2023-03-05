Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение от Алексы Грассо на UFC 285.

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть.

Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать.

Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», – сказала Шевченко.

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6 комментариев

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Капа Карри
Саня Волков подтвердит!
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Cyrenaic
Ответ Дядя Нурмагомедова
А щеночек то оказался с неплохим оскалом и мёртвой хваткой .
Слова про щеночка были адресованы Блэнчфилд. А про Грассо Шевченко всегда уважительно высказывалась
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DonaldBrashear 2.0
эт и слова были бы справедливы, если бы не одно НО.
прошлый бой проиграла, судьи помогли.

в этот раз Грассо молодец, задушила красиво.
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Дядя Нурмагомедова
А щеночек то оказался с неплохим оскалом и мёртвой хваткой .
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Mr. Blonde
хм, не сказал бы чтоб выигрывали Валентина. надо поадекватнее быть, с таким подходом можно и в реванш проиграть снова
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Иван Иванов
не все, первый выиграла Грассо, да и четверый тоже не твой был. надо быть объективнее и относится более уважительно к соперникам
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