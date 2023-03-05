Шевченко – про поражение Грассо: «Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть»

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение от Алексы Грассо на UFC 285.

«Таков этот спорт. Можно выигрывать все раунды, а потом глупо проиграть.

Верю, что в нашем втором поединке будет другой результат. Это показательный момент – надо усерднее тренироваться, чтобы побеждать.

Надеюсь, этот дивизион оживится, прежде чем я вернусь и верну себе титул. Хочу незамедлительный реванш, потому что знаю, что выигрывала этот бой», – сказала Шевченко.

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285

Шевченко прервала серию из восьми защит титула UFC