Штырков – про бой Волкова и Романова: «Не вижу криминала, когда дерутся два славянина»

Российский боец прокомментировал анонс поединка между тяжеловесами и .

– Сейчас объявили бой Волкова и Романова в UFC. Два славянина, русскоязычных. Зачем в американском промоушене сталкивают этих ребят?

– Здесь можно интерпретировать это по-всякому. Я думаю, что найти оппонентов можно было ребятам. Но, с другой стороны, это работа. И ребята понимают, когда идут в мировой промоушен, что они могут столкнуться друг с другом.

Но это примерно как в Санкт-Петербурге дрались Царукян с Махачевым. Два россиянина. Не было такой политической обстановки, какой был смысл это делать? Но это делают изредка.

Думаю, что и бразильцы так же дерутся, и американцы. Если хотеть в этом искать подоплеку, можно ее найти. Но, может, хотя бы сами постараются держать спорт подальше максимально от всего этого?

Если организаторы не хотят держать спорт вне политики, можно самим попробовать. Не акцентировать внимание, а, наоборот, сгладить углы. Сказать, что так просчитали матчмейкеры в этом дивизионе. Что не получается больше никого свести или это будет интересный бой.

Можно найти подоплеку во всем. Но я не вижу какого-то криминала, когда два россиянина, два славянина, два бразильца дерутся в одной и той же лиге. Лига огромная, так получается. Если убрать политическую обстановку, веяния и еще что-то – почему нет? Не знаю. Может, в этом нет определенного смысла для Волкова. Но, может быть, этот смысл видят матчмейкеры.

Официально: Волков подерется с Романовым на UFC Fight Night 221