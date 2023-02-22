Штырков – про бой Волкова и Романова: «Не вижу криминала, когда дерутся два славянина»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Иван Штырков UFC Fight Night Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Иван Штырков прокомментировал анонс поединка между тяжеловесами Александром Волковым и Александром Романовым.

– Сейчас объявили бой Волкова и Романова в UFC. Два славянина, русскоязычных. Зачем в американском промоушене сталкивают этих ребят?

– Здесь можно интерпретировать это по-всякому. Я думаю, что найти оппонентов можно было ребятам. Но, с другой стороны, это работа. И ребята понимают, когда идут в мировой промоушен, что они могут столкнуться друг с другом.

Но это примерно как в Санкт-Петербурге дрались Царукян с Махачевым. Два россиянина. Не было такой политической обстановки, какой был смысл это делать? Но это делают изредка.

Думаю, что и бразильцы так же дерутся, и американцы. Если хотеть в этом искать подоплеку, можно ее найти. Но, может, хотя бы сами постараются держать спорт подальше максимально от всего этого?

Если организаторы не хотят держать спорт вне политики, можно самим попробовать. Не акцентировать внимание, а, наоборот, сгладить углы. Сказать, что так просчитали матчмейкеры в этом дивизионе. Что не получается больше никого свести или это будет интересный бой.

Можно найти подоплеку во всем. Но я не вижу какого-то криминала, когда два россиянина, два славянина, два бразильца дерутся в одной и той же лиге. Лига огромная, так получается. Если убрать политическую обстановку, веяния и еще что-то – почему нет? Не знаю. Может, в этом нет определенного смысла для Волкова. Но, может быть, этот смысл видят матчмейкеры.

Официально: Волков подерется с Романовым на UFC Fight Night 221

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5 комментариев

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Forza
Вообще, это просто бред сумашедших( которых в последнее время развелось полно), про то, что кому то там с кем то нельзя драться по этническому признаку.

Это мало того, что ксенофобией попахивает, так это же ещё противоречит вообще всякому здравому смыслу: соревнования - это вообще смысл того, что ты делаешь, будучи спортсменом. Ты тренируешься не для того, чтобы строить БАМ, убирать снег на улице, или тушить пожары. Ты тренируешься для того, чтобы РАЗВЛЕКАТЬ людей, соревнуясь с другими людьми.

Такая позиция, это примерно, как если бы Спартак и Зенит отказались бы друг с другом играть, потому что они из одной страны. И в чем тогда был бы смысл их существования вообще?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Люди просто сами для себя вознесли бойцов и всю эту индустрию. По факту бои - это просто бои. И ничего больше. Вообще без разницы кто там с кем дерётся. Нужно воспринимать это как спортивное состязание и шоу, а не придавать бойцу статус национального героя или отстающего интересы своей страны. Ничего, кроме желания заработать и помахать руками и ногами, там нет.
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emsnv
Как же задолбала эта тема. Мы славяне, мы даги, мы с планеты сириус. Нацизм чистейший. Те свои, те не свои
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Данил
Ответ Комнатный Герой💪
Это всё Федя начал бредить что нельзя русским друг с другом драться, остальные подхватили. Минаков тоже так кричал, однако с тем же Волковым дрался, это наверное "другое". Спорт есть спорт, и не надо покрывать отмазками поражения своих бойцов. Если Волков например боец середняк, то с этим надо мириться, а не придумывать ему оправдания. Если Федя был лучшим только в Прайде, не надо называть его величайшим на все времена. Стоило ему покинуть Прайд - его начали избивать и средневесы, и полутяжы и даже футболист)) Научитесь смотреть правде в глаза. (Мне плевать на ваши минусы))))
Четко раскидал, пирожок твой
+1
-1
0
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Комнатный Герой💪
Это всё Федя начал бредить что нельзя русским друг с другом драться, остальные подхватили. Минаков тоже так кричал, однако с тем же Волковым дрался, это наверное "другое". Спорт есть спорт, и не надо покрывать отмазками поражения своих бойцов. Если Волков например боец середняк, то с этим надо мириться, а не придумывать ему оправдания. Если Федя был лучшим только в Прайде, не надо называть его величайшим на все времена. Стоило ему покинуть Прайд - его начали избивать и средневесы, и полутяжы и даже футболист)) Научитесь смотреть правде в глаза. (Мне плевать на ваши минусы))))
+10
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+6
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