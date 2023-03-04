UFC 285: Джонс против Гана, Шевченко – Грассо и другие бои

Теги UFC Джон Джонс Валентина Шевченко Шавкат Рахмонов Сирил Ган UFC 285 Матеуш Гамрот Джефф Нил Джонс – Ган Лоик Раджабов Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 285, в главном событии которого за пояс в тяжелом весе подерутся Джон Джонс (26-1, 1 N/C) и Сирил Ган (11-1).

В соглавном бое вечера за титул в женском наилегчайшем весе поспорят Валентина Шевченко (23-3) и Алекса Грассо (15-3).

Другие бои турнира:

Джефф Нил (15-4) против Шавката Рахмонова (16-0) в полусреднем весе;

Матеуш Гамрот (21-2) против Джэлина Тернера (13-5) в легком весе;

Бо Никал (3-0) против Джейми Пикетта (13-8) в среднем весе;

Лоик Раджабов (16-4-1) против Эстебана Рибовича (11-0) в легком весе.

Взвешивание перед UFC 285: Джонс тяжелее Гана, Павлович уложился в лимит, Шевченко и Грассо показали одинаковый вес

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Джон Джонс – Сирил Ган. Кто победит?
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