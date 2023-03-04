UFC 285: Джонс против Гана, Шевченко – Грассо и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 285, в главном событии которого за пояс в тяжелом весе подерутся (26-1, 1 N/C) и (11-1).

В соглавном бое вечера за титул в женском наилегчайшем весе поспорят (23-3) и Алекса Грассо (15-3).

Другие бои турнира:

Джефф Нил (15-4) против (16-0) в полусреднем весе;

(21-2) против Джэлина Тернера (13-5) в легком весе;

Бо Никал (3-0) против Джейми Пикетта (13-8) в среднем весе;

Лоик Раджабов (16-4-1) против Эстебана Рибовича (11-0) в легком весе.

Взвешивание перед UFC 285: Джонс тяжелее Гана, Павлович уложился в лимит, Шевченко и Грассо показали одинаковый вес