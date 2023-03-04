UFC 285: Джонс против Гана, Шевченко – Грассо и другие бои
В Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 285, в главном событии которого за пояс в тяжелом весе подерутся Джон Джонс (26-1, 1 N/C) и Сирил Ган (11-1).
В соглавном бое вечера за титул в женском наилегчайшем весе поспорят Валентина Шевченко (23-3) и Алекса Грассо (15-3).
Другие бои турнира:
Джефф Нил (15-4) против Шавката Рахмонова (16-0) в полусреднем весе;
Матеуш Гамрот (21-2) против Джэлина Тернера (13-5) в легком весе;
Бо Никал (3-0) против Джейми Пикетта (13-8) в среднем весе;
Лоик Раджабов (16-4-1) против Эстебана Рибовича (11-0) в легком весе.
Взвешивание перед UFC 285: Джонс тяжелее Гана, Павлович уложился в лимит, Шевченко и Грассо показали одинаковый вес
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