Волкановски – о месте Джонса в рейтинге P4P: «Я собираюсь удерживать лидерство»

Теги UFC Джон Джонс Александр Волкановски Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе и лучший боец P4P Алекс Волкановски не считает, что должен уступить Джону Джонсу позицию в общем рейтинге в случае победы над Сирилом Ганом.

Напомним, что бой за титул в тяжелом весе состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада).

«Если посмотреть на Джона Джонса и то, чего он достиг, то можно понять, почему его имя всегда будет на слуху.

Опять же, вокруг этого могут быть разные разговоры, но я хочу удерживать первое место в рейтинге P4P.

Он тоже переходит в другой дивизион, поднимается и претендует на титул в тяжелом весе. Сколько раз он защищал титул чемпиона в полутяжелом весе?

А теперь он выходит против реального соперника... Так что, если он пойдет и возьмет титул, очевидно, об этом нужно будет поговорить.

Но потом мы смотрим, насколько конкурентные дивизионы. Так что нужно учитывать и это», – сказал Волкановски.

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1 комментарий

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umaev22071996@gmail.com
Ты проиграл второму номера и остался на первом месте, твое нахождение на первой строчке тоже вызывает вопросы. Никто особо не будет против если Джонса поставить на первую строчку.
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