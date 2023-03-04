Волкановски – о месте Джонса в рейтинге P4P: «Я собираюсь удерживать лидерство»
Чемпион UFC в полулегком весе и лучший боец P4P Алекс Волкановски не считает, что должен уступить Джону Джонсу позицию в общем рейтинге в случае победы над Сирилом Ганом.
Напомним, что бой за титул в тяжелом весе состоится в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада).
«Если посмотреть на Джона Джонса и то, чего он достиг, то можно понять, почему его имя всегда будет на слуху.
Опять же, вокруг этого могут быть разные разговоры, но я хочу удерживать первое место в рейтинге P4P.
Он тоже переходит в другой дивизион, поднимается и претендует на титул в тяжелом весе. Сколько раз он защищал титул чемпиона в полутяжелом весе?
А теперь он выходит против реального соперника... Так что, если он пойдет и возьмет титул, очевидно, об этом нужно будет поговорить.
Но потом мы смотрим, насколько конкурентные дивизионы. Так что нужно учитывать и это», – сказал Волкановски.
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