На UFC 285 сняли сцену для фильма Конора и Джилленхола: герой Джейка будет драться за титул UFC

Теги UFC Джон Джонс Конор Макгрегор Сирил Ган Джейк Джилленхол UFC 285 Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 285, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

После церемонии на сцену вышел Конор Макгрегор. Бывший двойной чемпион UFC обратился к фанатам в зале с просьбой помочь в съемках сцены фильма «Дом у дороги», в котором играют Конор и актер Джейк Джилленхол.

По сюжету, Джилленхол будет драться за титул UFC в среднем весе на турнире UFC 222. Оппонентом персонажа Джейка станет бывший полусредневес UFC Джей Хирон (23-7).

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17 комментариев

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lexx_sharingan
Ну не прямую если только) хотя не факт, что они ещё существуют, эт для олдов тема.
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Егор Крид58
Ответ lexx_sharingan
Вроде Голливуд и актёры не последние, а пощечина в стиле рекламы шапок Фомас из Воронежа.
это ты сейчас сделал рекламу шапок?))
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АланСмити
Очень наиграно и искусственно выглядит. Эх, жаль. Хотя Джейк достойный актёр.
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Собака хаски в маске
хей хей баля! надо среди спортсовых организовать поединок
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Yri Yrov
Ответ Егор Крид58
именно пощечина)
в монтаже все будет выглядеть как надо
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Andrey Ivanov
Ответ Егор Крид58
а ты бы посмотрел?))
Он бы поучаствовал бы🤣
+2
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lexx_sharingan
Вроде Голливуд и актёры не последние, а пощечина в стиле рекламы шапок Фомас из Воронежа.
+1
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Giggs7
Джилленхол, нереально раскачался
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Игорь Южный
Что за удар?🤣
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Kanan Jarrus
не удивлен, что чикен корешится с такими
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bobunsky
Сейчас налетят фаны Харриса и объяснят почему Далтон мешок
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Егор Крид58
Ответ АРХАТ
Горбатая гора?)
а ты бы посмотрел?))
+6
-1
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Егор Крид58
Ответ Brigande
Есть что-то кринжовое в этой сцене )
именно пощечина)
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АРХАТ
Горбатая гора?)
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Tpy6kaMerlina
Джейк неплохо прокачал пресс, но для чемпа у него у него совсем не чемпионские мышцы шеи. Да и соперник... грузноват. Но в целом , физ форма парней норм)
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Brigande
Есть что-то кринжовое в этой сцене )
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Артём Сергеев
за Джека Харисса!
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