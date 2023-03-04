На UFC 285 сняли сцену для фильма Конора и Джилленхола: герой Джейка будет драться за титул UFC
В Лас-Вегасе (Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 285, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
После церемонии на сцену вышел Конор Макгрегор. Бывший двойной чемпион UFC обратился к фанатам в зале с просьбой помочь в съемках сцены фильма «Дом у дороги», в котором играют Конор и актер Джейк Джилленхол.
По сюжету, Джилленхол будет драться за титул UFC в среднем весе на турнире UFC 222. Оппонентом персонажа Джейка станет бывший полусредневес UFC Джей Хирон (23-7).
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