Джон Джонс: «Макгрегор такой же большой, как наш вид спорта. Очень горжусь им, он открыл дверь для всех нас»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал про отношение к бывшему двойному чемпиону .

«Макгрегор – большой, гигантский бренд. Некоторые говорят, что он такой же большой, как наш вид спорта. Будет здорово, когда он вернется: он принесет с собой совершенно новую энергию и еще больше поклонников. Это здорово для всех нас. Это здорово для спонсоров, это здорово для UFC.

Я желаю Конору всего наилучшего, мне нравится, как он живет своей жизнью. В свое время я никогда не думал, что увижу бойца ММА с яхтой Ferrari [Lamborghini], но он это сделал.

Очень горжусь им, он открыл двери для всех нас. Это позволяет молодым бойцам понять, что все возможно. За пределами спорта есть отличные возможности для бизнеса и изменения жизни. Конор – пример для всех нас», – сказал Джонс.

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