Джон Джонс: «Макгрегор такой же большой, как наш вид спорта. Очень горжусь им, он открыл дверь для всех нас»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Джон Джонс Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал про отношение к бывшему двойному чемпиону Конору Макгрегору.

«Макгрегор – большой, гигантский бренд. Некоторые говорят, что он такой же большой, как наш вид спорта. Будет здорово, когда он вернется: он принесет с собой совершенно новую энергию и еще больше поклонников. Это здорово для всех нас. Это здорово для спонсоров, это здорово для UFC.

Я желаю Конору всего наилучшего, мне нравится, как он живет своей жизнью. В свое время я никогда не думал, что увижу бойца ММА с яхтой Ferrari [Lamborghini], но он это сделал.

Очень горжусь им, он открыл двери для всех нас. Это позволяет молодым бойцам понять, что все возможно. За пределами спорта есть отличные возможности для бизнеса и изменения жизни. Конор – пример для всех нас», – сказал Джонс.

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1 комментарий

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Adilet Abdyramanov
Коннор это Джордан в ММА
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