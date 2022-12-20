Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»

Тяжеловес Мурат Гассиев рассказал о проблемах с переездом в США.

«Говорят, что я не еду в Америку, что меня здесь кто-то губит. Хрюнова ко мне почему-то приписывают. Мы с Володей очень хорошо дружим, но меня с ним никогда никакой контракт не связывал.

Я готовлю документы и начинаются определенные сложности. Я не могу получить визу. Если я подаю документы на визу, и мне ее не дают, то как я могу поехать в Америку? С 2018 года не могу получить визу.

Было пять или шесть попыток. Я пробовал и туристическую, и рабочую. Просто невозможно. Мои американские друзья, у которых промоутерские компании, прислали приглашение. Просто не получается.

Я тренировался там, законы не нарушал, количество дней никогда не превышал, налоги платил. Они не объясняют, просто отказ. Для меня это удивительно.

Многие ребята из сборной России тоже хотели поехать в Америку на сборы. В течение последних полугода-года это невозможно. Чтобы записаться на собеседование, очередь год.

Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. Там другие условия, ты любого спарринг-партнера себе подберешь. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые. В России тяжело найти, там один-два – Леша Папин, Дима Кудряшов, но у них свои бои», – сказал Гассиев.

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