Мурат Гассиев получил гражданство Армении

Теги тяжелый вес Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил армянское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время вы будете биться, как представитель Армении и как победитель поднимете наш флаг», – говорится в обращении заместителя министра Карена Гилояна.

3 марта в Ереване Гассиев проведет бой с американцем Майком Балогуном.

Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»

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1 комментарий

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Саламбек Алаев
Супер , начнёт драться хоть
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