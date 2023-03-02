Мурат Гассиев получил гражданство Армении

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил армянское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время вы будете биться, как представитель Армении и как победитель поднимете наш флаг», – говорится в обращении заместителя министра Карена Гилояна.

3 марта в Ереване Гассиев проведет бой с американцем Майком Балогуном.

Мурат Гассиев: «Я лучше любого человека знаю, что мне нужно ехать в Америку. В Россию американцы ехать не хотят, европейцы слабые»