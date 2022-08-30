Тренер Гассиева: «Для прогресса Мурату нужны конкурентные бои. Ждем более мастеровитого соперника»

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, рассказал о планах россиянина.
В последнем поединке Гассиев одержал победу над американцем Карлоусом Уэлчем в первом раунде.
«Для прогресса нужны конкурентные бои. Выбор нынешнего соперника объясняется большим перерывом, но сейчас мы хотим выйти на ринг в ближайшие два-три месяца и ждем более мастеровитого соперника.
Переговоры ведутся, но это не моя тема. Не могу озвучивать мнение промоутеров и менеджеров. Нам предоставили список. В нем были четыре боксера, имена которых находятся на слуху. На что я ответил: «Любой из этих четырех». Сейчас начнутся переговоры, а с кем договорятся, не могу знать.
Тони Йока, Даниэль Дюбуа, Филип Хргович или Дерек Чисора? Да. Как раз их мы обсуждали. Звучали эти фамилии и несколько других. Мы выразили желание подраться с одним из них», – сказал Сланов.
Мурат Гассиев нокаутировал Карлоуса Уэлча в первом раунде
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