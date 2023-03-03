Сехудо: «Поединок с Грассо будет одним из самых сложных в карьере Шевченко»

Теги женские бои UFC Генри Сехудо Валентина Шевченко UFC 285 Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо дал прогноз на бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо.

«Думаю, что бой пройдет всю дистанцию.

Поединок с Грассо будет одним из самых сложных в карьере Валентины. У Алексы есть мощь в руках. Если Валентина решит вступать с ней в размены, то может проиграть», – считает Сехудо.

Бой Шевченко и Грассо состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе, штат Невада.

Шевченко подерется с Грассо на UFC 285 в марте. Это ее восьмая защита пояса

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