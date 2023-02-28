Шевченко сравнила Бланчфилд с щенком: «Он просто лает, подняв уши»

Теги наилегчайший вес женские бои UFC MMA Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на вызов Эрин Бланчфилд.

«Забавно слышать, как молодые бойцы, проведшие пять боев, думают, что они лучше, чем первый номер. Это как видеть молодого щенка – у него еще нет проблем и тяжелых поединков. Он просто лает, подняв уши... Просто счастлив.

Но однажды ему придется столкнуться с дикой природой. Они вступают в зрелый мир и встречаются с большими акулами. Когда они чувствуют влияние, они говорят: «О, это что-то другое, я этого не ожидал». И они начинают меняться.

Так было и раньше. Это случилось с Мэйси Барбер, это случилось с другими спортсменками. Они говорят, что лучшие в мире, но в первой тяжелой битве начинают меняться», – считает Шевченко.

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4 комментария

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inmotion
Щенки встречаются с акулами :) ок )
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pasha_t
Ниче что это девушка???!
Даша..
+3
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ubber
Ответ Вася Енотов
Валентина слишком серьёзно относится к ситуации. Есть ещё медийная сторона. И как ещё стать заметным, если не "гаакать" в сторону того, кто уже на вершине хайпа? Все мы знаем, что хороший, но нераскрученный боец продвигается к вершине медленнее, чем боец посредственный, но который у всех на слуху. Поэтому особо реагировать на заявление "двухсотого номера рейтинга" , о том, что он без труда уложит чемпиона, особо не нужно.
Наоборот, правильно относится, на каждый всхрюк нужно давать симметричный ответ, изображать драму и противостояние. Молодых надо продвигать, больше молодежи на слуху - больше легких, но хорошо продающихся боев.
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Вася Енотов
Валентина слишком серьёзно относится к ситуации. Есть ещё медийная сторона. И как ещё стать заметным, если не "гаакать" в сторону того, кто уже на вершине хайпа? Все мы знаем, что хороший, но нераскрученный боец продвигается к вершине медленнее, чем боец посредственный, но который у всех на слуху. Поэтому особо реагировать на заявление "двухсотого номера рейтинга" , о том, что он без труда уложит чемпиона, особо не нужно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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