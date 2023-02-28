Шевченко сравнила Бланчфилд с щенком: «Он просто лает, подняв уши»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на вызов Эрин Бланчфилд.

«Забавно слышать, как молодые бойцы, проведшие пять боев, думают, что они лучше, чем первый номер. Это как видеть молодого щенка – у него еще нет проблем и тяжелых поединков. Он просто лает, подняв уши... Просто счастлив.

Но однажды ему придется столкнуться с дикой природой. Они вступают в зрелый мир и встречаются с большими акулами. Когда они чувствуют влияние, они говорят: «О, это что-то другое, я этого не ожидал». И они начинают меняться.

Так было и раньше. Это случилось с Мэйси Барбер, это случилось с другими спортсменками. Они говорят, что лучшие в мире, но в первой тяжелой битве начинают меняться», – считает Шевченко.

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