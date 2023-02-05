Чендлер про соперничество с Конором в TUF: «Кот выпал из мешка. Соревнования начинаются буквально сейчас»
Легковес UFC Майкл Чендлер прокомментировал анонс нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, где он будет соперничать с Конором Макгрегором в качестве тренеров.
«Наконец-то объявлено: кот выпал из мешка. Очень скоро мы отправимся в Вегас, где вместе с моим будущим соперником будем сниматься для шоу.
Моя команда против команды Конора. Соревнования начинаются буквально сейчас. Вступая в бой с этими молодыми мужчинами и женщинами, я постараюсь поделиться своей мудростью.
Каждый бой будет иметь значение, потому что я собираюсь выиграть это соревнование и воплотить в жизнь мечту одного из этих молодых спортсменов, чтобы он получил контракт с UFC», – сказал Чендлер.
Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали тренерами в новом сезоне TUF
Он крутой и очень зрелищный боец. Рад за парня, вызывал его все время и добился мешка с золотом