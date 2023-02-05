Чендлер про соперничество с Конором в TUF: «Кот выпал из мешка. Соревнования начинаются буквально сейчас»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер прокомментировал анонс нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, где он будет соперничать с Конором Макгрегором в качестве тренеров.

«Наконец-то объявлено: кот выпал из мешка. Очень скоро мы отправимся в Вегас, где вместе с моим будущим соперником будем сниматься для шоу.

Моя команда против команды Конора. Соревнования начинаются буквально сейчас. Вступая в бой с этими молодыми мужчинами и женщинами, я постараюсь поделиться своей мудростью.

Каждый бой будет иметь значение, потому что я собираюсь выиграть это соревнование и воплотить в жизнь мечту одного из этих молодых спортсменов, чтобы он получил контракт с UFC», – сказал Чендлер.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали тренерами в новом сезоне TUF

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2 комментария

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pasha_t
Чендлер заслужил
Он крутой и очень зрелищный боец. Рад за парня, вызывал его все время и добился мешка с золотом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
будет учить ловить удары лицом
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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