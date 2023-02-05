Чендлер про соперничество с Конором в TUF: «Кот выпал из мешка. Соревнования начинаются буквально сейчас»

Легковес UFC Майкл Чендлер прокомментировал анонс нового сезона реалити-шоу , где он будет соперничать с в качестве тренеров.

«Наконец-то объявлено: кот выпал из мешка. Очень скоро мы отправимся в Вегас, где вместе с моим будущим соперником будем сниматься для шоу.

Моя команда против команды Конора. Соревнования начинаются буквально сейчас. Вступая в бой с этими молодыми мужчинами и женщинами, я постараюсь поделиться своей мудростью.

Каждый бой будет иметь значение, потому что я собираюсь выиграть это соревнование и воплотить в жизнь мечту одного из этих молодых спортсменов, чтобы он получил контракт с UFC», – сказал Чендлер.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлер стали тренерами в новом сезоне TUF