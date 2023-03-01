Джонс – о спаррингах перед боем с Ганом: «Я прошел весь лагерь без капы, пытаюсь не получать удары по лицу»
Претендент на титул UFC в тяжелом весе Джон Джонс рассказал, что в подготовке к бою против Сирила Гана он спарринговал без капы. Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада) в главном событии UFC 285.
«Я прошел весь мой тренировочный лагерь без капы. Люди решили, что я абсолютный псих, но я просто пытаюсь не пропускать удары по лицу.
Я пытаюсь быть быстрым и очень сильным в защите. Хочу быть проворным в тайминге и уклонах головой, чтобы по мне не попадали слишком чисто», – сказал Джонс.
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