Джонс – о спаррингах перед боем с Ганом: «Я прошел весь лагерь без капы, пытаюсь не получать удары по лицу»

Претендент на титул UFC в тяжелом весе рассказал, что в подготовке к бою против он спарринговал без капы. Бой состоится в Лас-Вегасе (Невада) в главном событии 285.

«Я прошел весь мой тренировочный лагерь без капы. Люди решили, что я абсолютный псих, но я просто пытаюсь не пропускать удары по лицу.

Я пытаюсь быть быстрым и очень сильным в защите. Хочу быть проворным в тайминге и уклонах головой, чтобы по мне не попадали слишком чисто», – сказал Джонс.

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