Бенеил Дариуш: «Волкановски показал дыры в игре Махачева, которыми я могу воспользоваться»

Легковес UFC Бенеил Дариуш поделился впечатлениями от поединка и .

«В таких поединках вы начинаете видеть дыры в их игре, которых не должно быть. Вы видите дыры только потому, что это противостояние великих бойцов нечеловеческого уровня. Только так можно увидеть эти вещи.

Это был отличный бой со всех точек зрения. Раньше у меня была только запись поединка с Арманом Царукяном, на которой я основывался, но Волкановски показал дыры в игре Махачева, которыми я могу воспользоваться.

Волкановски поднимал подбородок выше, чем я ожидал. Он высоко поднимал его, завершая большинство своих комбинаций, так что в его игре я тоже увидел нечто, чего не видел в других боях», – сказал Дариуш.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции