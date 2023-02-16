Бенеил Дариуш: «Волкановски показал дыры в игре Махачева, которыми я могу воспользоваться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бенеил Дариуш UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Бенеил Дариуш поделился впечатлениями от поединка Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«В таких поединках вы начинаете видеть дыры в их игре, которых не должно быть. Вы видите дыры только потому, что это противостояние великих бойцов нечеловеческого уровня. Только так можно увидеть эти вещи.

Это был отличный бой со всех точек зрения. Раньше у меня была только запись поединка с Арманом Царукяном, на которой я основывался, но Волкановски показал дыры в игре Махачева, которыми я могу воспользоваться.

Волкановски поднимал подбородок выше, чем я ожидал. Он высоко поднимал его, завершая большинство своих комбинаций, так что в его игре я тоже увидел нечто, чего не видел в других боях», – сказал Дариуш.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

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1 комментарий

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gosha7202@mail.ru
Нужно этими дырами еще и суметь воспользоваться и иметь достаточное для этого мастерство и я что-то сомневаюсь, что у Бенеила оно есть, он хорошее одеяло и грэплер, но это мало что даст против Ислама, потому что он одеялит и сабмитит в разы лучше
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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