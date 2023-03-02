Сен-Пьер назвал три недостатка своей карьеры: «Я недостаточно рисковал»

Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал про три ошибки в карьере.

«В моей карьере есть три критических замечания. Одно из них то, что я никогда не выступал в более тяжелых весовых категориях. Я только навел порядок в своем весе.

Во-вторых, я был чересчур расчетлив и недостаточно рисковал. В-третьих, вокруг моих поединков было мало драмы.

Я всегда был хорошим парнем, и не слишком заботился о продвижении боя. Вот почему, когда я вернулся, я нацелился на титул в среднем весе.

Когда я уходил, я еще не знал, вернусь ли я обратно. Спорт был другим. Я боролся против препаратов, повышающих производительность, и чувствовал, что никто не был на моей стороне… Я просто хотел уйти с радаров, уделить немного времени себе. Мне всегда нравилось тренироваться… Стресс от соревнований достиг такой степени, что для меня это было невыносимо.

Я решил вернуться после более чем четырех лет, потому что спорт изменился – они тестировали спортсменов. USADA проводило выборочные тесты, поэтому спорт стал намного более чистым. Из-за этого многое изменилось в UFC, и стало более справедливым. Я думаю, что это очень важно», – сказал Сен-Пьер.

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