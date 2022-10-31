Жорж Сен-Пьер: «Я чрезвычайно впечатлен выступлением Джейка Пола. Теперь ему следует подраться с Нейтом Диазом»

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер поделился впечатлениями от победы над Андерсоном Сильвой.

«Я чрезвычайно впечатлен выступлением Джейка Пола. Он еще раз показал, что значительно лучше после прошлого боя. Джейк продемонстрировал отличную дисциплину, он не поддался на уловки Сильвы.

Пол не только охотился за головой Андерсона, он подготавливал атаки в голову с помощью мощных ударов по корпусу, показал очень эффективную и компактную защиту. Это было потрясающе.

Думаю, теперь ему следует подраться с Нейтом Диазом, сейчас идеальный момент. Между ними есть конфликт, они оба свободны и хотят подраться друг с другом. Очень интересно посмотреть, что будет дальше», – сказал Сен-Пьер.

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