Колби Ковингтон – в интервью 2021 года: «Джонс станет чемпионом? Не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Колби Ковингтон Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от дебюта Джона Джонса в тяжелом дивизионе.

«Может ли он стать чемпионом? Конечно, нет. Не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену. Этот парень жалок.

Кто вообще поместил его в рейтинг pound-for-pound? Такие рейтинги делают люди, которые вообще ничего не добились в жизни.

Единственный человек, которого Джонс по-настоящему избил за последние три-четыре года – это его жена. Как сказал дядя Дана, Джонс – самое большое просирание таланта в истории.

Он больше не должен драться. У него когнитивные нарушения из-за вечеринок, наркотиков и стероидов. Ему нужно привести свою жизнь в порядок, прежде чем думать о боях», – сказал Ковингтон в 2021-м году, чье интервью привела журналистка Хелен Йи.

5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе Джонс подерется с Сирилом Ганом.

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4 комментария

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napoli_14
А зачем публиковать интервью 2021 года?:)
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FRAUD
Это ж интервью 2021 года, забавно, что его откопали только сейчас. А по сабжу, мне сложно найти более неподходящий синоним к бойцовской карьере Джонса чем жалко, и это говорит человек, который не смог стать даже топ 1 бойцом в своей весовой, оставаясь в тени Усмана, наверное психологическая травма как у Кормье, синдром второго места, тяжело осознавать человеку, что есть кто-то, кого ты физический победить не можешь, при этом имеешь ЧСВ величайшего, хе-хе.
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daiv18
Молчал бы лучше, если б побил всех топов дивизиона еще мог бы говорить, а так побил пенсионеров и РДА, а гонору. Сам еще бегает от Чимаева
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Volcano
О! Возращение блудного попугая :D
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