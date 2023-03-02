Колби Ковингтон – в интервью 2021 года: «Джонс станет чемпионом? Не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от дебюта в тяжелом дивизионе.

«Может ли он стать чемпионом? Конечно, нет. Не уверен, что он сейчас даже побьет свою жену. Этот парень жалок.

Кто вообще поместил его в рейтинг pound-for-pound? Такие рейтинги делают люди, которые вообще ничего не добились в жизни.

Единственный человек, которого Джонс по-настоящему избил за последние три-четыре года – это его жена. Как сказал дядя Дана, Джонс – самое большое просирание таланта в истории.

Он больше не должен драться. У него когнитивные нарушения из-за вечеринок, наркотиков и стероидов. Ему нужно привести свою жизнь в порядок, прежде чем думать о боях», – сказал Ковингтон в 2021-м году, чье интервью привела журналистка Хелен Йи.

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