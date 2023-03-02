Ган – про бой с Джонсом: «Заберу пояс, независимо от того, кто этот парень»

Тяжеловес UFC Сирил Ган поделился ожиданиями от боя с за вакантный титул в дивизионе.

«Это будет другой бой. Ощущения немного те же, только меньше давления. Теперь я чувствую себя опытнее.

Мы будем сражаться, мы провели отличный сбор. Мы расслаблены: живем не в отеле, а в большом доме с тренерами, моими партнерами и семьей.

Я заберу пояс, независимо от того, кто этот парень. Это будет много значит для меня, потому что он величайший боец всех времен. Все знают, какая у него карьера...

Если мы победим, это станет чем-то большим для моей карьеры и жизни», – сказал Ган.

Бой Гана и Джонса 5 марта возглавит UFC 285 в Лас-Вегасе.

Джон Джонс вернулся в UFC спустя три года: расстался с невестой и набрал 20+ кг