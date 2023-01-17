Магомед Магомедов: «Умар Нурмагомедов – сильнейший боец легчайшего веса UFC. Угроза для любого»
Боец Bellator Магомед Магомедов оценил перспективы бойца UFC Умара Нурмагомедова.
На UFC Fight Night 217 в минувшие выходные Умар нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.
«Я согласен [что Умар сильнейший боец легчайшего веса UFC]. Умар набирающий, молодой, голодный. С каждым боем он показывает себя все лучше и лучше.
Последнего своего соперника финишировал. Он не боролся, чисто со стойки подрался, а его сильная сторона - борьба, а он ее даже не подключил.
Очень разносторонний, угроза для любого в легчайшем весе», – сказал Магомедов.
Братья Хабиба: один – знает три языка и не выступает, другой – бил Конора папахой, еще один – выиграл все бои в UFC
Триумф российских бойцов в UFC: брат Хабиба вырубил соперника и раскаялся за добивание, а Копылов нокаутом выбил новый контракт
Комментарии