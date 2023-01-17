Магомед Магомедов: «Умар Нурмагомедов – сильнейший боец легчайшего веса UFC. Угроза для любого»

Боец Bellator Магомед Магомедов оценил перспективы бойца UFC Умара Нурмагомедова.

На UFC Fight Night 217 в минувшие выходные Умар нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

«Я согласен [что Умар сильнейший боец легчайшего веса UFC]. Умар набирающий, молодой, голодный. С каждым боем он показывает себя все лучше и лучше.

Последнего своего соперника финишировал. Он не боролся, чисто со стойки подрался, а его сильная сторона - борьба, а он ее даже не подключил.

Очень разносторонний, угроза для любого в легчайшем весе», – сказал Магомедов.

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