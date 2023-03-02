Джон Джонс: «Ган – самый ограниченный боец в топ-5»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Фрэнсис Нганну Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от боя с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом дивизионе.

«Сирил – самый ограниченный боец в топ-5 прямо сейчас. У него хороший удар и работа ног, но я смотрел его бои. Он устал в бою с Фрэнсисом Нганну. Фрэнсис измотал его по-крупному, вся эта причудливая работа нога ушла.

Я борец и много борюсь с людьми – это другой тип выносливости. Многим не нравится, когда их переводят на канвас, им нужно заново подниматься в стойку. В том поединке Фрэнсис едва передвигал ногами. Он был очень медленным. И Ган не смог его уничтожить. Фрэнсис переиграл его, и это говорит о многом», – считает Джонс.

Бой Джонса и Гана состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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7 комментариев

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sanek maloi
Джони пузень отрастил, навалиться на Гана и все)
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zzzeeerrrooo
Ответ Moddard
Ровно эти же слова слышал и перед Рейесом, и перед Сантосом.
К этим мешкам он и не готовился
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Iuasanotu
Ган мешок, а Дана гений
Убрал топового Стипе, убрал рубаку Нганну и вернул Джонса под самого слабого чемпиона
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Moddard
Ответ zzzeeerrrooo
Без шансов для Гана Один перевод от Джонса и все закончится
Ровно эти же слова слышал и перед Рейесом, и перед Сантосом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ melmi
Трешток от Джона. Последние мгновения раскрутки боя. Кстати тебя Джон мир уже 3 года не видел и в какой ты форме вообще непонятно …
Без шансов для Гана
Один перевод от Джонса и все закончится
+3
-3
0
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Auliminium
не очень нравится, что Костян так говорит…хотя, конечно, имеет на это право
0
-1
-1
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melmi
Трешток от Джона. Последние мгновения раскрутки боя. Кстати тебя Джон мир уже 3 года не видел и в какой ты форме вообще непонятно …
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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