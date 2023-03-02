Джон Джонс: «Ган – самый ограниченный боец в топ-5»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился ожиданиями от боя с за вакантный титул в тяжелом дивизионе.

«Сирил – самый ограниченный боец в топ-5 прямо сейчас. У него хороший удар и работа ног, но я смотрел его бои. Он устал в бою с . Фрэнсис измотал его по-крупному, вся эта причудливая работа нога ушла.

Я борец и много борюсь с людьми – это другой тип выносливости. Многим не нравится, когда их переводят на канвас, им нужно заново подниматься в стойку. В том поединке Фрэнсис едва передвигал ногами. Он был очень медленным. И Ган не смог его уничтожить. Фрэнсис переиграл его, и это говорит о многом», – считает Джонс.

Бой Джонса и Гана состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

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