Рано утром 5 марта по московскому времени в рамках турнира UFC 285 двукратный чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс встретится в октагоне с французом Сирилом Ганом. К поединку приковано огромное внимание болельщиков и специалистов. Посмотреть трансляцию можно будет на канале «Матч ТВ», ориентировочное начало в 06:00 по московскому времени.

Джон Джонс (США)

возраст 35 лет

рост 194 см

размах рук 215 см

база — борьба

прозвище Bones («Кости»)

За свою длительную карьеру Джон Джонс провел 28 боев и в 26 из них одержал победу, один бой был признан несостоявшимся, и еще в одном он был дисквалифицирован. В UFC Джон с 2008 года. Уже спустя три года после ряда успешных боев дошел до титульного поединка, в котором оказался сильнее Маурисио Руа. В итоге чемпионский пояс, титул и звание самого молодого чемпиона дивизиона в истории промоушена. Затем он провел восемь защит этого титула, установив рекорд. Трудно сказать, что происходило в его голове в тот момент, когда завоеванных титулов его лишали, поскольку случалось это не в октагоне. В первом случае он устроил дорожно-транспортное происшествие, вот втором причиной стал допинг. Но Джонс все же вернул пояс в 2018 году, а дальше стал думать о бое в тяжелом весе с Фрэнсисом Нганну, но так и не договорился с руководством промоушена. Было это в 2020 году и с тех пор у Джонса не было ни одного поединка.

Сирил Ган (Франция)

возраст 32 лет

рост 193 см

размах рук 206 см

база — кикбоксинг и муай-тай

прозвище – Bon Gamin («Хороший парень»)

Соперник у Джонса менее знаменит, но уже достаточно зарекомендовал себя. На счету хорошего парня 12 боев, в которых 11 побед и одно поражение по очкам. В UFC он выступает с 2019 года, до этого год провел с ММА. В 2020 году одержал ряд ярких побед, в том числе над Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым и заставил говорить о себе в восторженных тонах специалистов и болельщиков. А вот чемпионом так и не стал, в бою за титул с тем самым Фрэнсисом Нганну он и потерпел единственное поражение в карьере. Последний на сегодня поединка провел с Таем Туивасу, которого сумел нокаутировать.

Прогноз и коэффициенты на бой Джонс – Ган

Поединок с непредсказуемым исходом. Если взглянуть на коэффициенты букмекеров, то Джонса считают фаворитом. К его победе склоняются и многие эксперты. Но есть некоторые «но», — неизвестно, как скажется на американце длительный простой и его переход в тяжелый вес. Он набрал мышечную массу, которая может сковать в определенный момент. Но за него говорит его опыт, все помнят его победные поединки и стиль, в котором он себя проявлял.

В свою очередь, Сирил Ган боец с очень хорошей реакцией и ударами, но вряд ли мы будем свидетелями досрочного окончания поединка. Спортсмены явно будут присматриваться друг к другу, да и манера боя Джонса говорит о том же. Его задача — перевести соперника в партер, но и француз это отлично понимает. Скорее всего, нас ждет бой, состоящий из пяти полноценных раундов, и склоняемся к победе американца решением судей. Коэффициент на победу Джонса достигает 1,67. Максимальный коэффициент на победу Гана — 2,43.