Джон Джонс — Сирил Ган прогноз, коэффициенты на бой UFC 285: ставки, кто победит 5 марта
Рано утром 5 марта по московскому времени в рамках турнира UFC 285 двукратный чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс встретится в октагоне с французом Сирилом Ганом. К поединку приковано огромное внимание болельщиков и специалистов. Посмотреть трансляцию можно будет на канале «Матч ТВ», ориентировочное начало в 06:00 по московскому времени.
Джон Джонс (США)
- возраст 35 лет
- рост 194 см
- размах рук 215 см
- база — борьба
- прозвище Bones («Кости»)
За свою длительную карьеру Джон Джонс провел 28 боев и в 26 из них одержал победу, один бой был признан несостоявшимся, и еще в одном он был дисквалифицирован. В UFC Джон с 2008 года. Уже спустя три года после ряда успешных боев дошел до титульного поединка, в котором оказался сильнее Маурисио Руа. В итоге чемпионский пояс, титул и звание самого молодого чемпиона дивизиона в истории промоушена. Затем он провел восемь защит этого титула, установив рекорд. Трудно сказать, что происходило в его голове в тот момент, когда завоеванных титулов его лишали, поскольку случалось это не в октагоне. В первом случае он устроил дорожно-транспортное происшествие, вот втором причиной стал допинг. Но Джонс все же вернул пояс в 2018 году, а дальше стал думать о бое в тяжелом весе с Фрэнсисом Нганну, но так и не договорился с руководством промоушена. Было это в 2020 году и с тех пор у Джонса не было ни одного поединка.
Сирил Ган (Франция)
- возраст 32 лет
- рост 193 см
- размах рук 206 см
- база — кикбоксинг и муай-тай
- прозвище – Bon Gamin («Хороший парень»)
Соперник у Джонса менее знаменит, но уже достаточно зарекомендовал себя. На счету хорошего парня 12 боев, в которых 11 побед и одно поражение по очкам. В UFC он выступает с 2019 года, до этого год провел с ММА. В 2020 году одержал ряд ярких побед, в том числе над Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым и заставил говорить о себе в восторженных тонах специалистов и болельщиков. А вот чемпионом так и не стал, в бою за титул с тем самым Фрэнсисом Нганну он и потерпел единственное поражение в карьере. Последний на сегодня поединка провел с Таем Туивасу, которого сумел нокаутировать.
Прогноз и коэффициенты на бой Джонс – Ган
Поединок с непредсказуемым исходом. Если взглянуть на коэффициенты букмекеров, то Джонса считают фаворитом. К его победе склоняются и многие эксперты. Но есть некоторые «но», — неизвестно, как скажется на американце длительный простой и его переход в тяжелый вес. Он набрал мышечную массу, которая может сковать в определенный момент. Но за него говорит его опыт, все помнят его победные поединки и стиль, в котором он себя проявлял.
В свою очередь, Сирил Ган боец с очень хорошей реакцией и ударами, но вряд ли мы будем свидетелями досрочного окончания поединка. Спортсмены явно будут присматриваться друг к другу, да и манера боя Джонса говорит о том же. Его задача — перевести соперника в партер, но и француз это отлично понимает. Скорее всего, нас ждет бой, состоящий из пяти полноценных раундов, и склоняемся к победе американца решением судей. Коэффициент на победу Джонса достигает 1,67. Максимальный коэффициент на победу Гана — 2,43.
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