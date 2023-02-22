Во сколько бой Джон Джонс — Сирил Ган на UFC 285: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 5 марта
5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 285, где в главном событии состоится титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
Джонс не выходил в октагон с февраля 2020 года. В последнем бою Джон защищал титул полутяжелого веса в поединке против Доминика Рейеса в мейн-ивенте UFC 247. Этот бой, продлившийся всю дистанцию из пяти раундов, закончился победой Джонса единогласным решением судей.
Позже Джон объявил о том, что оставляет титул полутяжелого веса и переходит в тяжелый дивизион, при этом отметил, что для этого возьмет продолжительную паузу для набора веса.
Ган последний бой провел в сентябре 2022-го в рамках главного события UFC Fight Night 209, где в третьем раунде нокаутировал Тая Туивасу, тем самым закрыв поражение в титульном противостояние против Фрэнсиса Нганну.
Стоит отметить, что это был последний бой Нганну по контракту с UFC, который он решил не продлевать и покинул промоушен, оставив пояс тяжей вакантным.
Во сколько бой Джонс – Ган ЮФС 285
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся 5 марта в 02:15 (мск)
- прелимы в 04:00 (мск)
- начало основного карда в 06:00 (мск)
- Бой Джонса и Гана стартует примерно в 08:30 — 09:00.
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