Во сколько бой Джон Джонс — Сирил Ган на UFC 285: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 5 марта

Теги UFC Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 285, где в главном событии состоится титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Джонс не выходил в октагон с февраля 2020 года. В последнем бою Джон защищал титул полутяжелого веса в поединке против Доминика Рейеса в мейн-ивенте UFC 247. Этот бой, продлившийся всю дистанцию из пяти раундов, закончился победой Джонса единогласным решением судей.

Позже Джон объявил о том, что оставляет титул полутяжелого веса и переходит в тяжелый дивизион, при этом отметил, что для этого возьмет продолжительную паузу для набора веса.

Ган последний бой провел в сентябре 2022-го в рамках главного события UFC Fight Night 209, где в третьем раунде нокаутировал Тая Туивасу, тем самым закрыв поражение в титульном противостояние против Фрэнсиса Нганну.

Стоит отметить, что это был последний бой Нганну по контракту с UFC, который он решил не продлевать и покинул промоушен, оставив пояс тяжей вакантным.

Во сколько бой Джонс – Ган ЮФС 285

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся 5 марта в 02:15 (мск)
  • прелимы в 04:00 (мск)
  • начало основного карда в 06:00 (мск)
  • Бой Джонса и Гана стартует примерно в 08:30 — 09:00.

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