Ночью 5 марта 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою Джон Джонс и Сирил Ган сразятся за титул чемпиона в тяжелом весе. А в со-главном событии состоится схватка за титул в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

Как смотреть UFC 285

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 02:15 по мск

прелимы в 04:00 по мск

начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 285