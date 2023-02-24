Все бои UFC 285 Джонс — Ган: способы, как смотреть турнир 5 марта, где будет повтор

Теги UFC Джон Джонс Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Ночью 5 марта 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою Джон Джонс и Сирил Ган сразятся за титул чемпиона в тяжелом весе. А в со-главном событии состоится схватка за титул в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

Как смотреть UFC 285

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:15 по мск
  • прелимы в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 285

  • Джон Джонс vs Сирил Ган
  • Валентина Шевченко vs Алекса Грассо
  • Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов
  • Матеуш Гамрот vs Джелин Тёрнер
  • Бо Никал vs Джейми Пикетт
  • Коди Гарбрандт vs Тревин Джонс
  • Дерек Брансон vs Дрикус Дю Плесси
  • Вивиан Араужо vs Аманда Рибас
  • Джулиан Маркез vs Марк-Андре Барио
  • Иэн Мачадо Гэрри vs Сонг Кенан
  • Мана Мартинез vs Камерон Саайман
  • Джессика Пенн vs Табата Риччи
  • Д’Амон Блэкшир vs Фарид Башарат
  • Камуэло Кёрк vs Эстебан Рибович

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