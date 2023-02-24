Все бои UFC 285 Джонс — Ган: способы, как смотреть турнир 5 марта, где будет повтор
Ночью 5 марта 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 285. В главном бою Джон Джонс и Сирил Ган сразятся за титул чемпиона в тяжелом весе. А в со-главном событии состоится схватка за титул в наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.
Как смотреть UFC 285
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 02:15 по мск
- прелимы в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
Кард UFC 285
- Джон Джонс vs Сирил Ган
- Валентина Шевченко vs Алекса Грассо
- Джефф Нил vs Шавкат Рахмонов
- Матеуш Гамрот vs Джелин Тёрнер
- Бо Никал vs Джейми Пикетт
- Коди Гарбрандт vs Тревин Джонс
- Дерек Брансон vs Дрикус Дю Плесси
- Вивиан Араужо vs Аманда Рибас
- Джулиан Маркез vs Марк-Андре Барио
- Иэн Мачадо Гэрри vs Сонг Кенан
- Мана Мартинез vs Камерон Саайман
- Джессика Пенн vs Табата Риччи
- Д’Амон Блэкшир vs Фарид Башарат
- Камуэло Кёрк vs Эстебан Рибович
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