Кард UFC 285 Джонс — Ган, участники, кто дерется 5 марта, весь список бойцов

Теги UFC Джон Джонс Валентина Шевченко Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 285, где в главном событии состоится поединок за вакантный титул тяжелого веса между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

В со-главном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить титул. Теперь ее соперницей станет Алекса Грассо.

Основной кард UFC 285

  • Джон Джонс – Сирил Ган
  • Валентина Шевченко – Алекса Грассо
  • Джефф Нил – Шавкат Рахмонов
  • Бо Никал – Джейми Пикетт
  • Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер

Прелимы

  • Коди Гарбрандт – Тревин Джонс
  • Дерек Брансон – Дрикус дю Плесси
  • Вивиани Араужу – Аманда Рибас
  • Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррьо

Ранние прелимы

  • Иэн Гэрри – Сун Кэнань
  • Мана Мартинес – Кэмерон Саайман
  • Джессика Пенне – Табата Риччи
  • Да-мон Блэкшир – Фарид Башарат

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