Кард UFC 285 Джонс — Ган, участники, кто дерется 5 марта, весь список бойцов
5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 285, где в главном событии состоится поединок за вакантный титул тяжелого веса между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.
В со-главном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить титул. Теперь ее соперницей станет Алекса Грассо.
Основной кард UFC 285
- Джон Джонс – Сирил Ган
- Валентина Шевченко – Алекса Грассо
- Джефф Нил – Шавкат Рахмонов
- Бо Никал – Джейми Пикетт
- Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер
Прелимы
- Коди Гарбрандт – Тревин Джонс
- Дерек Брансон – Дрикус дю Плесси
- Вивиани Араужу – Аманда Рибас
- Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррьо
Ранние прелимы
- Иэн Гэрри – Сун Кэнань
- Мана Мартинес – Кэмерон Саайман
- Джессика Пенне – Табата Риччи
- Да-мон Блэкшир – Фарид Башарат
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