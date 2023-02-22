5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 285, где в главном событии состоится поединок за вакантный титул тяжелого веса между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

В со-главном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить титул. Теперь ее соперницей станет Алекса Грассо.

Основной кард UFC 285

Джон Джонс – Сирил Ган

Валентина Шевченко – Алекса Грассо

Джефф Нил – Шавкат Рахмонов

Бо Никал – Джейми Пикетт

Матеуш Гамрот – Джалин Тёрнер

Прелимы

Коди Гарбрандт – Тревин Джонс

Дерек Брансон – Дрикус дю Плесси

Вивиани Араужу – Аманда Рибас

Джулиан Маркес – Марк-Андре Баррьо

Ранние прелимы