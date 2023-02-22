5 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 285, где в главном событии состоится поединок за вакантный титул тяжелого веса между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Джонс – бывший чемпион полутяжелого веса лиги, который добровольно оставил пояс, чтобы перейти в тяжелый дивизион и завоевать титул там. Последний бой Джона состоялся в феврале 2020 года в главном событии UFC 247. В тот вечер ему противостоял соотечественник Доминик Рейес. Это был тяжелый поединок для Джонса, но несмотря на все трудности, он все же одержал победу единогласным решением судей.

После этого Джон взял паузу в карьере, чтобы набрать достаточное количество массы для комфортного дебюта в тяжах. Всего в активе Джонса 26 побед, одно поражение и один бой был признан несостоявшимся.

Ган — экс-претендент на пояс дивизиона, который в январе прошлого года неудачно попытался забрать титул в бою против Фрэнсиса Нганну. Сирил реабилитировал поражение в сентябре 2022-го, нокаутировав в третьем раунде на тот момент третьего номера рейтинга Тая Туивасу. На счету Гана 11 побед и одно поражение.

Где смотреть смотреть бой Джонс – Ган на UFC 285