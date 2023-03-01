Сирил Ган – о трэштоке Джонса: «Я не играю в эти игры. В мою голову не залезть»

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган заявил, что не реагирует на трэшток , с которым Сирил подерется за титул в главном событии UFC 285 в ночь на 5 марта.

«Для меня совершенно не имеет значения, что он говорит. На самом деле, трэшток – это не моя игра. Я не играю в эти игры.

Я знаю, что некоторым парням хочется залезть тебе в голову, но это невозможно провернуть со мной.

Все что меня сейчас интересует, так это, чтобы показать хорошее выступление и хорошо выполнить свою работу. Мне нравится то, что я делаю. Вот и все», – сказал Ган.

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