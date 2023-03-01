«Солидняк». Махачев выложил фото в белой рубашке – Хасбик оставил комментарий
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев выложил пост в соцсетях. Он опубликовал фото в белой рубашке и брюках.
«На случай важных переговоров. Солидняк», – подписал снимок Махачев.
Пост прокомментировал блогер Хасбик, который вырос с Махачевым в одном районе Махачкалы: «Вторую [рубашку] нашел, что ли?»
Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»
Рахмонов о решении Махачева подняться в весе: «Ему в 77 будет тяжело»
PS есть в комментах разрабы, может свой ресурс уже сделать для единоборств/мма/бокса и тд. Достало эту дрянь читать (((