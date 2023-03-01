«Солидняк». Махачев выложил фото в белой рубашке – Хасбик оставил комментарий

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Хасбик Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев выложил пост в соцсетях. Он опубликовал фото в белой рубашке и брюках.

«На случай важных переговоров. Солидняк», – подписал снимок Махачев.

Пост прокомментировал блогер Хасбик, который вырос с Махачевым в одном районе Махачкалы: «Вторую [рубашку] нашел, что ли?»

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7 комментариев

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Dmitry Shaolin
Ответ j30
один из самых популярных людей россии прокоментировал пост единствеого чемпиона юфс страны , что здесь не так ? а какие новости ты хочешь?
Они тут никому не интересны.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
От этих новостей просто рвотный рефлекс уже. Это вы потомкам Толстого, Достоевского, Александра Невского и Гагарина такие новости клепаете? Идиоты.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
weiss
Ответ j30
один из самых популярных людей россии прокоментировал пост единствеого чемпиона юфс страны , что здесь не так ? а какие новости ты хочешь?
ты сейчас что имеешь ввиду? что все хотят читать этот высокоинтеллектуальный диалог? :)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Спортс каждым днем деградирует, неужели нечего больше постить?
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-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Man United 05
Вторую рубашку?)) может вторую жену имел ввиду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
Ответ Weim
Пожалуйста, сделайте нормальные новости в разделе! PS есть в комментах разрабы, может свой ресурс уже сделать для единоборств/мма/бокса и тд. Достало эту дрянь читать (((
один из самых популярных людей россии прокоментировал пост единствеого чемпиона юфс страны , что здесь не так ? а какие новости ты хочешь?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Weim
Пожалуйста, сделайте нормальные новости в разделе!
PS есть в комментах разрабы, может свой ресурс уже сделать для единоборств/мма/бокса и тд. Достало эту дрянь читать (((
+4
-3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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