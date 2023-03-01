«Солидняк». Махачев выложил фото в белой рубашке – Хасбик оставил комментарий

Чемпион UFC в легком весе выложил пост в соцсетях. Он опубликовал фото в белой рубашке и брюках.

«На случай важных переговоров. Солидняк», – подписал снимок Махачев.

Пост прокомментировал блогер , который вырос с Махачевым в одном районе Махачкалы: «Вторую [рубашку] нашел, что ли?»

Брюс Баффер: «Волкановски победил Махачева со счетом 3:2. Я бы не расстроился, объявив об этом»

Рахмонов о решении Махачева подняться в весе: «Ему в 77 будет тяжело»