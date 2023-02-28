Рахмонов о решении Махачева подняться в весе: «Ему в 77 будет тяжело»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможности Ислама Махачева перейти в полусредний вес:

«Я бы ему не советовал это делать. У него в 70 кг нормально все получается, думаю, что в 77 ему тяжело будет»

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?