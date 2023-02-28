Рахмонов о решении Махачева подняться в весе: «Ему в 77 будет тяжело»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможности Ислама Махачева перейти в полусредний вес:

«Я бы ему не советовал это делать. У него в 70 кг нормально все получается, думаю, что в 77 ему тяжело будет»

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3 комментария

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Николай Т
Судя по бою с Волком ни ниже по весу, ни тем-более выше ему ничего не светит.
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Мага осторожный
он полулегковеса не осилил, какой ему полусредний... всё на уровне разговоров и останется
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Andrey Happy
Life is bitch… 😎
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Shit happens… 🤷‍♂️
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0
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