Махачев – о месте проведения следующего боя: «В США драться выгоднее, чем в Абу-Даби»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о сроках возвращения в октагон и разнице между турнирами в Абу-Даби и США.

«Пока не знаю, когда это будет. Мне даже менеджер сейчас сказал, чтобы я несколько месяцев не думал о боях.

Подерусь ли в Абу-Даби этой осенью? Не обязательно. Мы посмотрим турниры в США, поскольку там драться выгодно, ты получаешь проценты от платных трансляций. В Абу‑Даби этого нет», – сказал Махачев.

На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс в легком весе.

Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц