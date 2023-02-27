Махачев – о месте проведения следующего боя: «В США драться выгоднее, чем в Абу-Даби»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о сроках возвращения в октагон и разнице между турнирами в Абу-Даби и США.

«Пока не знаю, когда это будет. Мне даже менеджер сейчас сказал, чтобы я несколько месяцев не думал о боях.

Подерусь ли в Абу-Даби этой осенью? Не обязательно. Мы посмотрим турниры в США, поскольку там драться выгодно, ты получаешь проценты от платных трансляций. В Абу‑Даби этого нет», – сказал Махачев.

На UFC 284 россиянин единогласным решением судей победил Волкановски и защитил пояс в легком весе.

Махачева отстранили на две недели после UFC 284 по медицинским показаниям, Волкановски – на месяц

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3 комментария

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Ahmed Umahanov
Ответ Demon69
Вот уж не думал ,что шейхи по братски меньше наваливают
Меньше слушай местных комментаторов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon69
Вот уж не думал ,что шейхи по братски меньше наваливают
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
О! Махачев стал понимать как устроен бизнес компании.... и стал думать. Прогресс! Иногда лучше кэш от PVP, чем наблюдать мужиков в ночных рубашках на трибунах...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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