Рахмонов о подписании Алмабаева в UFC: «Он готов выскочить в любой момент»

Боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью Игорю Лазорину прокомментировал возможность подписания в UFC Асу Алмабаева:

«Он сам хочет. У него закончился контракт с BRAVE. Сейчас ждет, если будет возможность, он готов выскочить в любой момент»

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

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Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?