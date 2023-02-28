Рахмонов о подписании Алмабаева в UFC: «Он готов выскочить в любой момент»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью Игорю Лазорину прокомментировал возможность подписания в UFC Асу Алмабаева:

«Он сам хочет. У него закончился контракт с BRAVE. Сейчас ждет, если будет возможность, он готов выскочить в любой момент»

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