Президент лиги Naiza о бое Рахмонов – Нил: «Бой завершится досрочно в пользу Шавката»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в интервью Sports.ru Казахстан дал прогноз на бой казахстанца Шаката Рахмонова и Джеффа Нила.

«Я думаю, у Шавката не должно быть проблем с Нилом. Главное, психологически зайти туда нормально, с раздевалки выйти. Мы в любителях сами дрались, и пойти с раздевалки до боя – это последний путь, которой нужно психологически пройти. Если его хорошо пройдешь и физически готов к бою – все получится.

У Шавката все есть, чтобы победить. Я думаю, что этот бой завершится досрочно в пользу Шавката, но скорее всего – не удушающим. Предполагаю, что будет или нокаут, или нокдаун», – сказал Карабала.

Бой с Нилом состоится 4 марта в рамках UFC 285 в Лас-Вегасе.

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