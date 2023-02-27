Джефф Нил о бое с Рахмоновым: «С ним никто не хотел драться, со мной тоже никто не горит желанием»

Джефф Нил высказался о противостоянии с Шавкатом Рахмоновым:

«С ним никто не хотел драться, а я принял этот бой. Со мной тоже никто не горит желанием сражаться. Я уже побил Белала Мухаммада, а Гилберт Бёрнс от меня бегает. Если я смогу победить Шавката, то следующей остановкой для меня будет титульный бой»

Бой пройдёт уже в эти выходные.

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