Рахмонов о конфликте с Чимаевым: «Просто словесно что-то там было. Я с ними ни разу не виделся»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своем отношении к уроженцу Чечни Хамзату Чимаеву.

- Заметил, что в последнее время люди стали меньше говорить про ваш бой с Хамзатом Чимаевым. Возможно, поняли, что это совсем необязательный бой для вас обоих?

– Не знаю, посмотрим. Время покажет. Мне самое главное — мой следующий бой пройти. Сейчас я сфокусирован на Джеффе Ниле.

- А ты смотрел видео, на котором Хамзат тебя называет «хорошим бойцом»?

– Да, кажется скидывал мне кто-то. Не до конца смотрел, но видел.

- То есть в целом между вами этот «заочный» конфликт закончен, чему я рад...

– У нас конфликта никогда не было. Просто словесно что-то там было. Я с ними ни разу не виделся. Просто он на хайпе, и меня многие спрашивают, буду я с ним драться или нет. Я всем отвечаю: «Конечно, никаких проблем». Я боец. Кого дают, с кем надо, с тем подерусь. Без проблем это, – сказал Рахмонов в интервью OCTAGON TV inc.

Бой с Нилом состоится 4 марта в рамках UFC 285 в Лас-Вегасе.

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