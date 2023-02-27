Ян Блахович: «Валентина Шевченко – суперженщина»

Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) прокомментировал предстоящий бой чемпионки наилегчайшего женского дивизиона Валентины Шевченко (22-3) против четвертого номера рейтинга Алексы Грассо (15-3).

«Шевченко на другом уровне. Она - суперженщина. Я верю, что она защитит свой титул в бою с Грассо», – сказал Блахович.

Шевченко проведет следующую защиту титула против Грассо на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

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