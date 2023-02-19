Конора обвинили в изменении состава участников TUF ради своих бойцов. Ирландец ответил

Журналист Дэнни Рубенштейн сообщил, что несколько участников 31-го сезона исключены из шоу до того, как получили шанс проявить себя.

, один из тренеров нового реалити-шоу, убрал бойцов, чтобы освободить место для своих собственных.

«Кена Кросса, Митча Рамиреса и Брэндона Дженкинса сняли, чтобы освободить место для 3 [парней] Конора, которые будут участвовать в шоу», – написал Рубенштейн.

Макгрегор ответил.

«Неправда. Я знаю, только одного парня в этом шоу, и он сам себя выдвинул для этого. Он собирается драться с первым номером посева. Я ничего не просил! И, конечно, не увольнял парней! Так что отвали», – написал ирландец.

Тимур Валиев может стать участником нового сезона TUF. Летом россиянина уволили из UFC