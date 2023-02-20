Фергюсон – о новом сезоне TUF: «Удачи Тупице Макнагетсу и Майклу Люстре. Надеюсь на обоюдный нокаут»

Теги UFC легкий вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Ветеран легкого веса UFC Тони Фергюсон обратился к Конору Макгрегору и Майклу Чендлеру, которые станут тренерами в новом сезоне The Ultimate Fighter.

«Удачи Тупице Макнаггетсу и Майклу Люстре [Chandelier – люстра на английском]. Надеюсь, что в конце сезона будет обоюдный нокаут.

Надеюсь, вы научите их хорошим вещам, мальчики. Ведите себя как джентльмены. Веселитесь, ваш чемп. Только чемпионское дерьмо», – написал Фергюсон в соцсетях.

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3 комментария

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Kanan Jarrus
не хватает очень смешной шутки про тирамису из 2016
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daiv18
Сам виноват, нечего было дурачка играть всю карьеру, шутить про черепашек и тирамису, теперь его законное место отдали Чендлеру, который будет сыпать Конора комплиментами
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Andrey Kulchitsky
Тони никогда не умел в трешток
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