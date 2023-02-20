Фергюсон – о новом сезоне TUF: «Удачи Тупице Макнагетсу и Майклу Люстре. Надеюсь на обоюдный нокаут»

Ветеран легкого веса UFC Тони Фергюсон обратился к и , которые станут тренерами в новом сезоне .

«Удачи Тупице Макнаггетсу и Майклу Люстре [Chandelier – люстра на английском]. Надеюсь, что в конце сезона будет обоюдный нокаут.

Надеюсь, вы научите их хорошим вещам, мальчики. Ведите себя как джентльмены. Веселитесь, ваш чемп. Только чемпионское дерьмо», – написал Фергюсон в соцсетях.

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