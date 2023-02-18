Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Они хотят получить львиную долю денег, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас»
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о сложностях в организации поединка с Александром Усиком за абсолютное чемпионство.
«Задержка заключается в том, что Тайсону не хотят платить столько, сколько он стоит. Его хотят получить бесплатно.
Люди хотят заработать деньги, получить львиную долю, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас.
Это путь Фьюри, мы никому не кланяемся. Мы – короли ринга прямо сейчас», – сказал Фьюри-старший.
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