Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Они хотят получить львиную долю денег, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , рассказал о сложностях в организации поединка с за абсолютное чемпионство.

«Задержка заключается в том, что Тайсону не хотят платить столько, сколько он стоит. Его хотят получить бесплатно.

Люди хотят заработать деньги, получить львиную долю, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас.

Это путь Фьюри, мы никому не кланяемся. Мы – короли ринга прямо сейчас», – сказал Фьюри-старший.

Хирн – про бой Усика и Фьюри: «Он недостаточно большой для Саудовской Аравии. И недостаточно большой для тех денег, которые требует Тайсон»