Бетербиев – о возвращении на ринг: «Выступлю через два месяца после Рамадана»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что планирует вернуться в ринг в середине лета 2023 года.

Бетербиев успешно защитил пояса, нокаутировав Энтони Ярда, после чего взял паузу, связанную с Рамаданом.

«Сейчас отдых закончится, и начну потихоньку приходить в себя, хотя я и не успел уйти из себя, можно сказать.

Потихоньку начну тренироваться. Посмотрим потом, какие там вопросы. Какую работу мне предложат, там уже будем работать.

В Рамадан я не боксирую. Думаю, выступлю через два месяца после Рамадана. Мне нужно два месяца, чтобы подготовиться», – сказал Бетербиев.

Бетербиев просит не называть его дагестанцем: «Моим землякам не нравится, когда так говорят. Я чеченец»

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2 комментария

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hemi
Ответ Оскар Муравьев
Если травму не получит конечно
В последнее время не так много их, даже последняя была не оч серьезная, а перенесли бой только из за Ярда, ибо у него простой был большой и ему дали проходной бой, а за тем время на подготовку к Артуру. Если бы у Артура был нормальный промоутер, а не жопализ Уорена, бой перенесли бы всего на месяц вперёд
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Если травму не получит конечно
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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