Бетербиев – о возвращении на ринг: «Выступлю через два месяца после Рамадана»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что планирует вернуться в ринг в середине лета 2023 года.

Бетербиев успешно защитил пояса, нокаутировав , после чего взял паузу, связанную с Рамаданом.

«Сейчас отдых закончится, и начну потихоньку приходить в себя, хотя я и не успел уйти из себя, можно сказать.

Потихоньку начну тренироваться. Посмотрим потом, какие там вопросы. Какую работу мне предложат, там уже будем работать.

В Рамадан я не боксирую. Думаю, выступлю через два месяца после Рамадана. Мне нужно два месяца, чтобы подготовиться», – сказал Бетербиев.

Бетербиев просит не называть его дагестанцем: «Моим землякам не нравится, когда так говорят. Я чеченец»