Амосов победил Сторли и защитил пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе

Теги MMA Bellator Ярослав Амосов Bellator 291 Логан Сторли Бокс/MMA/UFC

В Дублине прошел турнир Bellator 291. В главном событии встретились чемпион полусреднего веса Ярослав Амосов и обладатель временного пояса Логан Сторли.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Амосова единогласным решением судей. Это его первая успешная защита титула.

Амосов и Сторли дрались в ноябре-2020. Тогда Амосов победил раздельным решением судей.

Чемпион Bellator дарил тренеру квартиру и идет на рекорде 27-0. Его уже называют украинским Хабибом

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5 комментариев

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Сергей Белов
Ответ Mikas7
Желательно под Джанкоем,там природа ))
может тебе не трибуну свалить?
0
-1
-1
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Сергей Белов
Ответ sfilatov13
поздравляю, теперь ждём бой с Минеевым в рукопашную под Бахмутом
бахмута больше нет, теперь это Артемовск снова)
+1
-3
-2
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Mikas7
Ответ sfilatov13
поздравляю, теперь ждём бой с Минеевым в рукопашную под Бахмутом
Желательно под Джанкоем,там природа ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
В один момент показалось, что на бое присутствовал Минеев, но тот был похожий на него Джонни Эблен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfilatov13
поздравляю, теперь ждём бой с Минеевым в рукопашную под Бахмутом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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