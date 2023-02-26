Амосов победил Сторли и защитил пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе

В Дублине прошел турнир Bellator 291. В главном событии встретились чемпион полусреднего веса Ярослав Амосов и обладатель временного пояса Логан Сторли.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Амосова единогласным решением судей. Это его первая успешная защита титула.

Амосов и Сторли дрались в ноябре-2020. Тогда Амосов победил раздельным решением судей.

Чемпион Bellator дарил тренеру квартиру и идет на рекорде 27-0. Его уже называют украинским Хабибом