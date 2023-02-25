Сторли – про бой с Амосовым: «Мы устроим настоящую рубку и во всем разберемся»

Боец Bellator Логан Сторли поделился ожиданиями от боя с чемпионом полусреднего дивизиона .

«Знал, что после первого боя мы снова увидимся. Знаю, что реванш не конец для меня и для него. Он отличный соперник. Искренне верю, что мы два лучших полусредневеса в мире.

Во втором раунде нашего первого боя я понял, что могу проводить тейкдауны так же легко, как и в других поединках. Я двигался и бросал так сильно, как только мог, но это был очень тяжелый бой.

Мы устроим настоящую рубку и во всем разберемся», – сказал Сторли.

Реванш Сторли и Амосова возглавит Bellator 291 в Дублине, который состоится 25 февраля.

Амосов и Сторли показали одинаковый вес перед Bellator 291