Бонусы UFC Vegas 70: лучшего боя нет, сразу шесть премий за лучшее выступление
В Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC Vegas 70, в главном событии которого прошел бой в среднем весе между Брендан Алленом и Андре Мунизом.
По итогам турнира промоушен отказался от награды за лучший бой вечера, но раздал сразу шесть призов за лучшее выступление.
Премии в размере 50 тысяч долларов получили Брендан Аллен (задушил Андре Муниза), Татьяна Суарес (задушила Монтану де ла Роса), Майк Мэллот (задушил Йохана Лайнеса), Тревор Пик (нокаутировал Эрика Гонсалеса), Джордан Ливитт (нокаутировал Виктора Мартинеса) и Джо Солеки (задушивший Карла Дитона).
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