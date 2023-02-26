Бонусы UFC Vegas 70: лучшего боя нет, сразу шесть премий за лучшее выступление

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC Vegas 70, в главном событии которого прошел бой в среднем весе между Брендан Алленом и Андре Мунизом.

По итогам турнира промоушен отказался от награды за лучший бой вечера, но раздал сразу шесть призов за лучшее выступление.

Премии в размере 50 тысяч долларов получили Брендан Аллен (задушил Андре Муниза), (задушила Монтану де ла Роса), Майк Мэллот (задушил Йохана Лайнеса), Тревор Пик (нокаутировал Эрика Гонсалеса), Джордан Ливитт (нокаутировал Виктора Мартинеса) и Джо Солеки (задушивший Карла Дитона).

UFC Vegas 70: Аллен задушил Муниза, бой Крылова против Спэнна отменен